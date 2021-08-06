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Израиль предупредил: мы готовы нанести удар по Ирану

Мир

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что вооруженные силы страны готовы нанести удар по Ирану, "если это станет необходимым", поскольку напряженность еще больше возросла после нападения на израильский танкер, во время которого погибли два человека.

Израиль предупредил: мы готовы нанести удар по Ирану

"Тель-Авив считает важным мобилизовать международное сообщество для противодействия влиянию Ирана и его растущей самоуверенности. Мы не можем назвать Иран исключительно израильской проблемой и освободить остальной мир от этой головной боли, — сказал Ганц, пояснив, что он имеет в виду союзные Израилю страны, поддерживающие военные действия против Ирана. — Мир должен иметь дело с Ираном, регион должен иметь дело с Ираном, и Израиль должен внести свой вклад в эту ситуацию”.

Ранее главы МИД и Минобороны Израиля назвали, кого они считают виновными в "смертоносной атаке" беспилотника на израильский нефтяной танкер в Оманском заливе:

"Амир Али Гаджизаде, командующий военно-воздушными силами КСИР, стоит за десятками терактов в регионе с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет”, — заявил Ганц на брифинге в Министерстве иностранных дел.

Министр обороны также предупредил, что Ирану понадобится "всего лишь 10 недель, чтобы иметь достаточно расщепляющегося материала для производства ядерной бомбы".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • Сейчас Тель-Авив добивается созыва Совета Безопасности ООН в связи с терактом, в результате которого погибли британец и румын. Ответственность за это он возлагает на Иран.
  • Великобритания и США заявили, что согласны с мнением Израиля.
  • Иран со своей стороны отрицает какую-либо ответственность и поклялся дать "решительный” ответ на любые меры, принятые против него.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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