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Турция пообещала не перевозить в Белоруссию мигрантов из Сирии и Ирака

Мир

Представитель администрации президента Польши Якуб Кумох заявил, что получил от Turkish Airlaines обещание не доставлять в Минск мигрантов. Запрет на посадку на рейсы в Белоруссию коснётся граждан Йемена, Ирака и Сирии.

Турция пообещала не перевозить в Белоруссию мигрантов из Сирии и Ирака

"Турция подтвердила, что не будет принимать граждан Сирии, Йемена и Ирака на борт самолётов в минском направлении. Исключение будет сделано для дипломатов", - написал Кумох в Twitter.

Граждане Йемена, Сирии и Ирака составляют большинстов среди тех мигрантов, которые сейчас находятся на белорусско-больской границе. По оценкам МИД Польши, которая не пропускает беженцев на свою территорию, в палаточных лагерях находятся 4-5 тысяч человек.

  • Ранее власти Польши заявили о том, что "Турецкие авиалини" осуществляют перевозку беженцев в Минск. Из-за этого в Евросоюзе прозвучали призывы ввести санкции против Turkish Airlines.
  • Подобные разговоры о санкциях велись вокруг российского "Аэрофлота". По сведениям источников, ЕС не решился вводить меры против авиакомпании.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
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