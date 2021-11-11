Представитель администрации президента Польши Якуб Кумох заявил, что получил от Turkish Airlaines обещание не доставлять в Минск мигрантов. Запрет на посадку на рейсы в Белоруссию коснётся граждан Йемена, Ирака и Сирии.
"Турция подтвердила, что не будет принимать граждан Сирии, Йемена и Ирака на борт самолётов в минском направлении. Исключение будет сделано для дипломатов", - написал Кумох в Twitter.
Граждане Йемена, Сирии и Ирака составляют большинстов среди тех мигрантов, которые сейчас находятся на белорусско-больской границе. По оценкам МИД Польши, которая не пропускает беженцев на свою территорию, в палаточных лагерях находятся 4-5 тысяч человек.
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