В Еврокомиссии не уверены в необходимости введения санкций против "Аэрофлота" из-за миграционного кризиса в Белоруссии. Вряд ли Евросоюз пойдёт на такой шаг.
По сведениям РИА Новости, меры возможны только против авиакомпаний, которые осуществляют чартерные перевозки.
Предложения о санкциях в адрес "Аэрофлота" прозвучали ранее из-за того, что авиакомпания осуществляет перевозки мигрантов в Минск. Оттуда беженцы из Сирии, Ирака и Ливии отправляются на границу с Польшей и Литвой, что вызвало кризис на границах Евросоюза.
Заявления, которые звучат с польской стороны ранее опроверг глава МИД России Сергей Лавров - "Аэрофлот" не участвует в перевозке мигрантов в Белоруссию.
По мнению первого замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, Россия сможет адекватно ответить на санкции в отношении "Аэрофлота". Из-за географического положения многие европейские авиаперевозчики зависять от воздушного пространства РФ, которое в таком случае может быть для них закрыто.
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