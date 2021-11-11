Власти Турции опровергают причастность к перевозке мигрантов в Белоруссию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что жители республики не причастны к перевозке беженцев в Белоруссию.

Он попросил прекратить все обвинения в адрес Турции, так как страна, по его словам, не заинтересована в дальнейшем развитии миграционного кризиса, передаёт РИА Новости.

В разговоре с главой МИД Польши Чавушоглу сообщил, что взволнован ростом незаконной миграции на польско-белорусской границе.

"Наш министр передал польской стороне своё огорчение тем, что несмотря на то, что Турция не является стороной проблемы, её пытаются сделать таковой. Он отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании Turkish Airlines по этому вопросу", — пояснил представитель турецкого МИД.

Также Чавушоглу посоветовал польским властям направить в Турцию специальную комиссию для проведения инспекции в рамках кризиса с беженцами.

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