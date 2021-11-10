Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу

Две больших группы мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу. Часть военным удалось задержать, остальных ищут в ближайших лесах.

По сообщению польских властей, в составе групп было несколько десятков человек. В обоих случаях "штурма", мигранты сломали приграничное ограждение.

"Две крупные группы мигрантов проникли в Польшу с территории Белоруссии. Группы по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи", — цитирует польское радио Bialystok сообщение властей.

Штурм границы произошёл этой ночью. Питанием и спальными мешками беженцев обеспечила Белоруссия.

"По данным польских служб, сегодня мигранты получали питание от белорусов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они разжигают костры", — сообщает радио.

Ранее Pravda. Ru писала об угрозах Германии Минску. Согласно заявлению МИД ФРГ, если Александр Лукашенко "не остановит" транзит мигрантов на белорусско-польскую границу, Евросоюз будет ужесточать санкции в отношении Минска.

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