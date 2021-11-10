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Германия пригрозила Минску ужесточением санкций из-за мигрантов

Мир

МИД Германии пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко ужесточением санкций. Глава ведомства Хайко Маас заявил, что наказание коснётся всех, кто участвует в "целенаправленном ввозе мигрантов" на белорусско-польской границе.

Германия пригрозила Минску ужесточением санкций из-за мигрантов

По заявлению Мааса, санкции против Минска могут распространиться на несколько сфер, в том числе и экономическую.

"Мы наложим санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов. Лукашенко должен понять, что его расчёт не работает. Это, кстати, не исключает возможности в будущем распространения санкций и на другие сферы экономики", — говорится на сайте МИД Германии.

Маас подчеркнул, что считает поведение Лукашенко "бесчеловечным" и призвал провести работу со странами, из который мигранты "стекаются" на границу.

Ранее Pravda. Ru писала о заявлении Александра Лукашенко. По словам лидера Белоруссии, транзитом мигрантов к белорусско-польской границе занимается "мафия" из Евросоюза, в том числе французская и германская. Как отметил президент, власти Белоруссии "отслеживают" цепочку перевозки беженцев. А также, что страна не собирается ни на кого "нападать с оружием".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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