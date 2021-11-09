EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Госдуме раскритиковали идею называть антипрививочников террористами
В Ульяновске горит склад мебели
Мужчина напал на молодого водителя и его подругу на дороге в Химках
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Лобода показала танцующую со шваброй Милявскую
Явлинский: "Война между Россией и Украиной может начаться в любой момент"
Лукашенко назвал шантажом переброску танков на границу с Белоруссией
Политолог Батюк назвал действия США в Чёрном море демонстрацией силы
В Госдуме объяснили дело против ТНТ из-за поцелуя мужчин

Лукашенко: транзитом мигрантов в Белоруссию занимается мафия из ЕС

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Евросоюзе работает мафиозная структура, которая обеспечивает транзит мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию.

Лукашенко: транзитом мигрантов в Белоруссию занимается мафия из ЕС

По словам Лукашенко, транзит беженцев через Белоруссию дорого оплачивается, и этим занимается масштабная мафиозная структура, ячейки которой находятся в Германии, Франции и других странах.

"Это же не бедные люди едут оттуда. А если и бедные, то им собрали деньги. И мы эту цепочку полностью отслеживаем", — сказал белорусский лидер в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко.

Ранее Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия никогда не планировала и не планирует нападать на Польшу. Он назвал миграционный кризис на границе с Польшей попыткой Евросоюза отвлечь внимание от своих собственных проблем.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Начали стрелять": Польша стягивает войска к границе с Белоруссией
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Под Москвой есть подземное море
Владимир Зорин: Россия и Средняя Азия обречены на единство
В Госдуме раскритиковали идею называть антипрививочников террористами
В Ульяновске горит склад мебели
Главнокомандующий ВС Украины предупредил о возможной агрессии со стороны России
Мужчина напал на молодого водителя и его подругу на дороге в Химках
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Лобода показала танцующую со шваброй Милявскую
Лукашенко: Белоруссия не планирует нападать на Польшу
Явлинский: "Война между Россией и Украиной может начаться в любой момент"
Популярное
Здоровье
В профсоюзе сотрудников "скорой" рассказали об опасном побочном эффекте вакцины

Председатель профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков ответил, часто ли госпитализируют привитых от коронавируса людей, а также назвал побочный эффект вакцины, который может быть смертельным.

В профсоюзе сотрудников "скорой" рассказали об опасном побочном эффекте вакцины
Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши
Мир. Новости мира
Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши
Шоу-бизнес
Сестра Ротару объяснила, почему певица бросила свою виллу в Крыму
Здоровье
Малышева объяснила, какую российскую вакцину из трёх лучше выбрать
Василий Амирджанов Владимир Жириновский выступил против революций Василий Амирджанов Дмитрий Соколов Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Ошибки при употреблении кофе вредны для здоровья Ирина Шлионская
Здоровье
Сколько при COVID-19 может держаться высокая температура, рассказал терапевт
Мир. Новости мира
НАТО не поможет Польше в конфликте с Белоруссией
Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов
Мир. Новости мира
Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников