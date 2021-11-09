Лукашенко: транзитом мигрантов в Белоруссию занимается мафия из ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Евросоюзе работает мафиозная структура, которая обеспечивает транзит мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию.

По словам Лукашенко, транзит беженцев через Белоруссию дорого оплачивается, и этим занимается масштабная мафиозная структура, ячейки которой находятся в Германии, Франции и других странах.

"Это же не бедные люди едут оттуда. А если и бедные, то им собрали деньги. И мы эту цепочку полностью отслеживаем", — сказал белорусский лидер в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко.

Ранее Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия никогда не планировала и не планирует нападать на Польшу. Он назвал миграционный кризис на границе с Польшей попыткой Евросоюза отвлечь внимание от своих собственных проблем.

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