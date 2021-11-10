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"Я не безумец": Лукашенко ответил на обвинения в создании приграничного кризиса

Мир

"Я не безумец и нападать с оружием ни на кого, в том числе на Польшу, не собираюсь".  

"Я не безумец": Лукашенко ответил на обвинения в создании приграничного кризиса

Так прокомментировал ситуацию с мигрантами на границе своей страны белорусский президент Александр Лукашенко в интервью главреду российского журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко.

Напомним, и без того напряженная ситуация на белорусско-польской границе еще больше обострилась, когда большая группа нелегальных мигрантов приблизилась к ней с белорусской стороны, а Польша выставила заградительный кордон из полиции и военных.

Вчера Варшава обвинила Минск "в преднамеренной попытке вооружить мигрантов". Лукашенко назвал это абсурдом:

"Белоруссия никого не пыталась спровоцировать, а только защищала свои интересы. "Стремление к вооруженному конфликту в центре Европы было бы самоубийством, -сказал он. — Я не сумасшедший, я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Мы осознаем, мы знаем свое место… но мы не встанем на колени".

По словам белорусского лидера, его страна "никогда не стремилась и не стремится напасть на Польшу”, но миграционный кризис может перерасти в "горячую точку”, поскольку вся ситуация создает "богатую почву для провокаций”.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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