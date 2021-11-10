"Я не безумец и нападать с оружием ни на кого, в том числе на Польшу, не собираюсь".
Так прокомментировал ситуацию с мигрантами на границе своей страны белорусский президент Александр Лукашенко в интервью главреду российского журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко.
Напомним, и без того напряженная ситуация на белорусско-польской границе еще больше обострилась, когда большая группа нелегальных мигрантов приблизилась к ней с белорусской стороны, а Польша выставила заградительный кордон из полиции и военных.
Вчера Варшава обвинила Минск "в преднамеренной попытке вооружить мигрантов". Лукашенко назвал это абсурдом:
"Белоруссия никого не пыталась спровоцировать, а только защищала свои интересы. "Стремление к вооруженному конфликту в центре Европы было бы самоубийством, -сказал он. — Я не сумасшедший, я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Мы осознаем, мы знаем свое место… но мы не встанем на колени".
По словам белорусского лидера, его страна "никогда не стремилась и не стремится напасть на Польшу”, но миграционный кризис может перерасти в "горячую точку”, поскольку вся ситуация создает "богатую почву для провокаций”.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ситуация на польско-белорусской границе накаляется: группа белорусских силовиков направляется к лагерю мигрантов. Об этом сообщило Минобороны Польши.