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Японское правительство во главе с Кисидой ушло в отставку

Мир

Правительство Японии ушло в полном составе в отставку. Покинул кабинет и новый премьер-министр страны Фумио Кисида, которого назначили в начале октября. 

Японское правительство во главе с Кисидой ушло в отставку

По сообщению агентства Кyodo, в скором времени парламент Японии намерен переизбрать Кисиду. Он станет 101-м по счёту премьер-министром.

Такая мера необходима для изменения состава правительства. Нового премьер-министра назначили на пост в начале октября, а в середине месяца уже была распущена нижняя палата парламента в связи с истечением срока полномочий. 

Ранее Pravda.Ru писала о намерениях Фумио Кисиды занимать сразу две должности в правительстве. Помимо основной деятельности, на посту премьер-министра, он заявил, что будет возглавлять японский МИД.

Экс-глава ведомства получил кресло генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии.

В связи с этим премьер решил взять дипломатические отношения "на себя". 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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