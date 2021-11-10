Правительство Японии ушло в полном составе в отставку. Покинул кабинет и новый премьер-министр страны Фумио Кисида, которого назначили в начале октября.
По сообщению агентства Кyodo, в скором времени парламент Японии намерен переизбрать Кисиду. Он станет 101-м по счёту премьер-министром.
Такая мера необходима для изменения состава правительства. Нового премьер-министра назначили на пост в начале октября, а в середине месяца уже была распущена нижняя палата парламента в связи с истечением срока полномочий.
Ранее Pravda.Ru писала о намерениях Фумио Кисиды занимать сразу две должности в правительстве. Помимо основной деятельности, на посту премьер-министра, он заявил, что будет возглавлять японский МИД.
Экс-глава ведомства получил кресло генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии.
В связи с этим премьер решил взять дипломатические отношения "на себя".
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