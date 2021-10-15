Япония не желает видеть на Курилах Григоренко и Хуснуллина

Власти Японии назвали "неприемлемым" визит зампредов российского правительства на Южный остров Итуруп Курильского архипелага. По мнению МИД, это нарушает все токийские позиции в отношении островов.

"Был выражен протест. Это неприемлемо и противоречит нашей последовательной позиции в отношении северных территорий (японское название Южных Курил)", — цитирует министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги ТАСС.

Глава МИД уточнил, что в ходе телефонного разговора с Москвой лидеры двух стран Владимир Путин и Фумио Кисида обговорили, что диалог по мирному договору будет продолжен.

По заявлению кабмина, на остров Итуруп должны вылететь с проверкой заместители председателя правительства России Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин. Зампреды должны посетить социальные объекты во исполнение поручений Михаила Мишустина. На "конфликтном" острове представители власти планировали побывать в рыбоперерабатывающем комплексе "Ясный".

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