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Премьер-министр Японии займёт сразу две должности

Мир

Премьер-министр Японии Фумио Кисида собирается занимать не только главенствующий пост, но и временно взять "на себя" МИД страны.

Премьер-министр Японии займёт сразу две должности

Такое решение премьер озвучил из-за обсуждений назначения экс-главы японского МИДа на должность генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии.

"Глава МИД Мотэги, в случае утверждения на пост генерального секретаря партии на заседании, сегодня покинет свой пост. Если это произойдёт, я намерен совмещать две позиции и исполнять обязанности главы МИД до утверждения следующего состава кабинета министров", — цитирует Кисиду РИА Новости.

Новое правительство Фумио Кисида сформировал в начале октября. Будут ли ещё перестановки в должностной структуре кабмина Японии, премьер-министр пока не уточнил.

После победы Кисиды на выборах и назначении на пост лидера японского правительства, власти страны заняли "радикальную" позицию в отношении территориальной принадлежности Курильских островов. Так, новый премьер заявил, что Япония подпишет мирный договор с Россией только после обсуждения "наболевшего" вопроса. В свою очередь, Кремль чётко дал понять, что гештальт по Курилам уже давно закрыт.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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