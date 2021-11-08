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В США готовятся к встрече с талибами*

Мир

Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст рассказал о предстоящих переговорах с талибами*.

"Мы готовимся к следующему раунду общения нашей межведомственной делегации с "Талибаном"*, — цитирует Уэста РИА Новости.

При этом дата встречи пока остается неизвестной. Напомним, что предыдущий раунд переговоров прошел в Дохе в прошлом месяце.

Ранее представитель талибов* в Афганистане Забихулла Муджахид предупредил, что непризнание движения легитимной властью в центральноазиатской стране "может стать проблемой для всего мира".

*Террористическая организация, запрещённая на территории России

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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