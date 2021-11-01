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WSJ: Брошенные в Афганистане солдаты вступают в ИГИЛ* для борьбы с талибами*

Мир

Талибы* уже давно обвиняют Вашингтон в финансировании ИГИЛ*, и теперь есть косвенное подтверждение их правоты.

WSJ: Брошенные в Афганистане солдаты вступают в ИГИЛ* для борьбы с талибами*

Об этом заявила газета Wall Street Journal, сообщив, что "многие обученные США афганские солдаты и сотрудники разведки присоединяются к рядам террористической группировки для борьбы с талибами*".

"США потратили ошеломляющие $88 млрд на вооружение и подготовку афганских военных только для того, чтобы афганские силы рухнули во время молниеносного отвоевания страны талибами* в августе. Хотя талибы* пообещали амнистию этим сотрудникам, распространились истории о жестоких репрессиях, и пока относительно небольшое, но постоянно растущее число бывших афганских солдат и шпионов стекается в единственную организацию, которая в настоящее время противостоит правлению талибов* —  террористическую группировку "Исламское государство*", — пишет издание.

По данным автора материала, афганское ответвление "Исламского государства"* (ИГ*, ранее ИГИЛ*), ИГ-К*, охотно принимает этих "обученных в США новобранцев". По словам бывших сотрудников службы безопасности и членов движения "Талибан"*, с которыми беседовал Wall Street Journal, некоторые бывшие солдаты правительственных войск присоединились к ним за зарплату, а другие — из-за отсутствия альтернативы правлению талибов*.

"Если бы было сопротивление, они бы присоединились к сопротивлению”, — сказал газете бывший шеф разведки Рахматулла Набиль, добавив, что "на данный момент ИГИЛ* является единственной другой вооруженной группировкой”.

Для справки

Хотя ИГ-К* и "Талибан"* являются исламскими фундаменталистскими группировками, их идеологии различаются.

  • "Талибан"* —  это преимущественно пенджабская националистическая организация, не имеющая заявленных целей за пределами Афганистана и проявляющая терпимость к другим мусульманским сектам страны.
  • ИГ-К* рассматривает шиитов и другие мусульманские секты как отступников и стремится создать всемирный исламский халифат, как это пытались сделать несколько лет назад в Ираке и Сирии.

Первоначально подавляемый талибами* ИГ-К* возродился на фоне хаоса, связанного с выводом войск США из Афганистана, совершив в августе теракт (смертник подорвался возле аэропорта Кабула, в результате чего погибло около 200 афганцев и 13 военнослужащих США).

"Тот факт, что эти ранее финансируемые США боевики вступают в террористическую группу в течение нескольких месяцев после того, как США покинули Афганистан, иллюстрирует проблему, из которой лица, принимающие решения в Вашингтоне, очевидно, не извлекли уроков за четыре десятилетия опыта.

Точно так же, как финансируемые США афганские моджахеды в конечном итоге превратились в талибов* в конце 1980-х и 1990-х годов, сейчас афганские военные находятся на пути укрепления рядов ИГИЛ-К*, а недовольные иракские солдаты, оставшиеся без работы после вторжения США в 2003 году, несколько лет спустя обеспечили постоянный поток новобранцев для ИГИЛ*", — пишет автор статьи.

Талибы* пока, по крайней мере публично, спокойны

"Мы не сталкиваемся с угрозой и не беспокоимся о них, — сказал Маулави Зубайр, старший командир талибов*, The Wall Street Journal. — Нам нет необходимости, даже крошечной необходимости, обращаться за помощью к кому бы то ни было в борьбе с ИГИЛ*”.

* организации, запрещённые в РФ

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МИД РФ: Талибан* начал выдыхаться. Так ли это на самом деле?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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