Талибы* уже давно обвиняют Вашингтон в финансировании ИГИЛ*, и теперь есть косвенное подтверждение их правоты.
Об этом заявила газета Wall Street Journal, сообщив, что "многие обученные США афганские солдаты и сотрудники разведки присоединяются к рядам террористической группировки для борьбы с талибами*".
"США потратили ошеломляющие $88 млрд на вооружение и подготовку афганских военных только для того, чтобы афганские силы рухнули во время молниеносного отвоевания страны талибами* в августе. Хотя талибы* пообещали амнистию этим сотрудникам, распространились истории о жестоких репрессиях, и пока относительно небольшое, но постоянно растущее число бывших афганских солдат и шпионов стекается в единственную организацию, которая в настоящее время противостоит правлению талибов* — террористическую группировку "Исламское государство*", — пишет издание.
По данным автора материала, афганское ответвление "Исламского государства"* (ИГ*, ранее ИГИЛ*), ИГ-К*, охотно принимает этих "обученных в США новобранцев". По словам бывших сотрудников службы безопасности и членов движения "Талибан"*, с которыми беседовал Wall Street Journal, некоторые бывшие солдаты правительственных войск присоединились к ним за зарплату, а другие — из-за отсутствия альтернативы правлению талибов*.
"Если бы было сопротивление, они бы присоединились к сопротивлению”, — сказал газете бывший шеф разведки Рахматулла Набиль, добавив, что "на данный момент ИГИЛ* является единственной другой вооруженной группировкой”.
Для справки
Хотя ИГ-К* и "Талибан"* являются исламскими фундаменталистскими группировками, их идеологии различаются.
Первоначально подавляемый талибами* ИГ-К* возродился на фоне хаоса, связанного с выводом войск США из Афганистана, совершив в августе теракт (смертник подорвался возле аэропорта Кабула, в результате чего погибло около 200 афганцев и 13 военнослужащих США).
"Тот факт, что эти ранее финансируемые США боевики вступают в террористическую группу в течение нескольких месяцев после того, как США покинули Афганистан, иллюстрирует проблему, из которой лица, принимающие решения в Вашингтоне, очевидно, не извлекли уроков за четыре десятилетия опыта.
Точно так же, как финансируемые США афганские моджахеды в конечном итоге превратились в талибов* в конце 1980-х и 1990-х годов, сейчас афганские военные находятся на пути укрепления рядов ИГИЛ-К*, а недовольные иракские солдаты, оставшиеся без работы после вторжения США в 2003 году, несколько лет спустя обеспечили постоянный поток новобранцев для ИГИЛ*", — пишет автор статьи.
"Мы не сталкиваемся с угрозой и не беспокоимся о них, — сказал Маулави Зубайр, старший командир талибов*, The Wall Street Journal. — Нам нет необходимости, даже крошечной необходимости, обращаться за помощью к кому бы то ни было в борьбе с ИГИЛ*”.
* организации, запрещённые в РФ
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Алексей Пушков посоветовал экс-главкому НАТО подумать над тем, как руководство альянса довело до того, что блок "утратил все контакты с Россией".