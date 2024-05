В Москве суд отказался взыскать с управляющей компании миллион рублей за повреждённый сосулькой Genesis

Верховный суд отказал Страховому Дому "ВСК" во взыскании с УК "Жилищник" компенсации в 1,1 млн рублей за повреждённое упавшей сосулькой авто, сообщает АСН.

Фото: commons.wikimedia.org by Natasha2006 is licensed under public domain