В Москве суд отказался взыскать с управляющей компании миллион рублей за повреждённый сосулькой Genesis

АСН: суд отказал страховщику в иске к УК за упавшую на Genesis сосульку

Верховный суд отказал Страховому Дому "ВСК" во взыскании с УК "Жилищник" компенсации в 1,1 млн рублей за повреждённое упавшей сосулькой авто, сообщает АСН.

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В феврале 2022 г. в Москве на автомобиль Genesis GV80, припаркованный во дворе многоквартирного дома, упала сосулька, повредив капот, правое крыло, лобовое стекло и крышу.

Машина была застрахована в "ВСК" по каско. Владелица обратилась к страховщику и в полицию, но ей отказали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.

Ремонт обошёлся "ВСК" в 1,1 млн р., которые страховщик решил взыскать с причинителя вреда — управляющей компании ГБУ "Жилищник района Сокол". Компания дошла до Верховного суда, но в иске ей было отказано.

В частности, судья обратил внимание, что в постановлении полиции не установлены свидетели, способные подтвердить факт падения на автомобиль снега с наледью, а также не установлены причины его падения.

Суд пришёл к выводу, что повреждение машины падением наледи с крыши дома не очевидно, то есть доказательств ненадлежащего выполнения управляющей компанией своих обязанностей нет.

На момент публикации АСН комментариев от "ВСК" в адрес агентства не поступило.