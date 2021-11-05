Без Турции: Россия и Сирия "вдвоём" очистят Идлиб от террористов

Москва и Дамаск договорились о полной "зачистке" Идлиба от террористических формирований.

Об этом со ссылкой на сирийских военных сообщает ТГ-канал "Милитарист".

По неподтверждённым официально данным, начало активных действий планируется в течение первых двух-трёх месяцев следующего года. Причём с Турцией операции согласовываться не будут, поскольку Анкара "ведёт свою игру на севере Сирии".

"В Сирии циркулирует информация о том, что на недавней военной встрече Турция — Россия российская сторона якобы заявила туркам, что Идлиб будет очищен независимо от обстоятельств (несмотря на присутствие турецких вооружённых сил). Сообщалось, что очаги терроризма в провинции будут уничтожены. Условия операции, однако, пока не определены, скорее всего, она состоится в 2022 году", — пишет "Милитарист".

С момента заключения соглашений между Москвой и Анкарой Турция не выполнила ни одного из своих обязательств, а сирийские власти требуют полного вывода турецких войск с территории страны.

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