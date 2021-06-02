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Что означает победа Асада в Сирии?

Мир » Азия » Ближний Восток

Сирийцы выбрали своим президентом Башара Асада, и это означает неминуемый уход Турции и США из Сирии.

Что означает победа Асада в Сирии?

Проживающим в западных странах сирийцам не дали проголосовать, а вот Бейруте — разрешили, и там тоже голосовали за него. Несогласные были, но их меньшинство, даже среди курдов, сказал в программе "Точка зрения" сирийский политолог Анас Мохсен.

Он полагает, что даже в провинции Идлиб за Асада бы голосовали (в выборах не участвовала), хотя туда съехались практически все те, кто считает лидера Сирии врагом.

По мнению политолога, выборы были нужны воюющей стране, чтобы придать легитимность процессу строительства новой Сирии.

Это всего лишь вторые выборы президента в стране, и люди хотят участвовать в строительстве демократического государства, об этом говорит явка — 78%, подчеркнул политолог.  Он подтвердил, что избиратели превратили процесс голосования в праздник.

Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Башар Асад голосовал в Думе — городе-спутнике Дамаска, жители которого казались одними из самых ярых его противников. Действующего президента поддержали 95,1% избирателей. В соответствии с Конституцией 2012 года, срок его президентских полномочий составляет семь лет. Предыдущие выборы, на которых Асад получил поддержку 88,7% избирателей, проходили в 2014 году.

Выборы не признали США, которые наряду с Великобританией, Францией, Германией и Италией, выпустили совместное заявление, в котором президентские выборы названы "несвободными и справедливыми".

Выборы признали Россия, Китай, Саудовская Аравия. Сирийские государственные СМИ сообщают, что министр туризма страны Мухаммед Рами Мартини находится с визитом в Саудовской Аравии. Анас Мохсен подчеркнул, что в Саудовской Аравии работают около 700 тыс. сирийцев, и саудиты ищут в Сирии союзника в борьбе против Турции.

Анас Мохсен считает, что Турция и США будут в конце концов выдворены из Сирии, Турция — только военным путём, а США уйдут сами, как только поймут бесперспективность своего присутствия. Процесс государственного строительства в Сирии делает оккупацию сирийских территорий этими странами всё более очевидно незаконной, какие бы сирийские правительства в изгнании они ни формировали.

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Ведёт программу Любовь Степушова.

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Автор: Любовь Степушова
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