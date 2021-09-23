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Турецкая армия взяла на себя контроль безопасности над северо-западом Сирии

Мир

Турецкие власти пополнили войска на северо-западе Сирии. Такие меры необходимы, чтобы противостоять вооружённым экстремистам в провинции Идлиб.

Турецкая армия взяла на себя контроль безопасности над северо-западом Сирии

Несколько тысяч солдат займутся безопасностью дорог, по которым преступники могут добраться до границы государств и атаковать их. Идлиб — последний сирийский регион, над которым установлено господство радикалов. На этой территории расположены пункты с турецкими военными.

О решении правительства Турции направить в Сирию больше солдат рассказали журналисты Bloomberg. По их словам, инсайдером стал человек, который приближен к турецким властям.

Глава МИД Сирии Фейсал Микдад обвинил Турцию в обострении ситуации в Идлибе. Политик убеждён, что правительство этой страны должно отозвать военных с чужой территории. Также он подчеркнул, что Анкара поддерживает террористов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что во время встречи президента Турции Тайипа Эрдогана и руководителя России Владимира Путина прозвучит тема обстановки в Сирии. Событие запланировали на 29 сентября.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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