На Украине протестуют против обязательной вакцинации

В Киеве возле здания Верховной Рады более тысячи антиваксеров организовали митинг против обязательной вакцинации от COVID-19.

По данным местных СМИ, борцы с принудительными прививками приехали в Киев с разных регионов Украины. Также протестующие призвали пополнить их ряды и выразить своё неодобрение действиями властей. Люди показали плакаты со следующими надписями:

"Скажи нет обязательной вакцинации";

"Геноцид людей";

"Защитим наших детей".

"Нам уже запрещают проводить мирные собрания, запрещают высказывать своё мнение, запрещают передвигаться по своей стране, запрещают без "клейма зверя" что-то купить или продать. Мы не будем молчать", — заявили митингующие, слова которых приводит "Страна. UA".

Также протестующие сообщили, что правоохранители блокируют автобусы, с помощью которых другие возмущённые граждане добираются к месту мероприятия. Главная цель акции — поговорить с народными парламентариями. Для этого участники протеста остановили движение девяти улиц. Вместе с этим негодующие украинцы призвали не разговаривать с сотрудниками телеканалов, поскольку они пропагандируют вакцинацию.

Как написали журналисты, полицейских очень мало, никто не собирается восстанавливать движение машин.

На Украине принудили вакцинироваться работников сферы образования, органов исполнительной власти и администрации. Минздрав собирается пополнить перечень профессиональных групп, члены которых тоже должны будут прививаться.

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