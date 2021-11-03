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На Украине протестуют против обязательной вакцинации

Мир

В Киеве возле здания Верховной Рады более тысячи антиваксеров  организовали митинг против обязательной вакцинации от COVID-19.

На Украине протестуют против обязательной вакцинации

По данным местных СМИ, борцы с принудительными прививками приехали в Киев с разных регионов Украины. Также протестующие призвали пополнить их ряды и выразить своё неодобрение действиями властей. Люди показали плакаты со следующими надписями:

  • "Скажи нет обязательной вакцинации";
  • "Геноцид людей";
  • "Защитим наших детей".

"Нам уже запрещают проводить мирные собрания, запрещают высказывать своё мнение, запрещают передвигаться по своей стране, запрещают без "клейма зверя" что-то купить или продать. Мы не будем молчать", — заявили митингующие, слова которых приводит "Страна. UA".

Также протестующие сообщили, что правоохранители блокируют автобусы, с помощью которых другие возмущённые граждане добираются к месту мероприятия. Главная цель акции — поговорить с народными парламентариями. Для этого участники протеста остановили движение девяти улиц. Вместе с этим негодующие украинцы призвали не разговаривать с сотрудниками телеканалов, поскольку они пропагандируют вакцинацию.

Как написали журналисты, полицейских очень мало, никто не собирается восстанавливать движение машин.

На Украине принудили вакцинироваться работников сферы образования, органов исполнительной власти и администрации. Минздрав собирается пополнить перечень профессиональных групп, члены которых тоже должны будут прививаться.

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Антипрививочники: современные сектанты | Мифы о прививках и последствия антивакцинаторства
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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