"Не шоумен": Погребинский объяснил, за что "ушли" главу Минобороны Украины

Уходящий со своего поста глава Минобороны Украины Андрей Таран вынужден это сделать только потому, что он плохой пиарщик и не харизматичен перед камерой и микрофоном. В отличие от своего преемника.

Так объяснил отставку Тарана украинский политолог Михаил Погребинский.

Напомним, вчера стало известно, что Таран подал прошение об отставке с поста министра обороны Украины.

"Это не Андрей Таран решил уйти, а его решили "уйти, — сказал Погребинский в интервью газете "Взгляд". — В офисе Зеленского были недовольны Тараном, потому что он не подходил с точки зрения режима пиара. Власти нужен человек, который умеет говорить и держаться на публике. В этом смысле Резников подходит".

Хотя Таран ещё не ушёл, слухи о том, что ему на смену придёт далёкий от армии человек — министр по вопросам интеграции Алексей Резников, просочилась в СМИ.

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии, "то, что он ничего не понимает в военных делах, — не суть важно для принимающих решение о назначении":

"Он знает, что такое микрофон и съёмка видео. Это то, что нужно офису президента", — подчеркнул Погребинский.