Изменить климат помогут атомная энергетика и лесные проекты - МИД РФ

Россия на климатическом саммите в Глазго призвала к согласованным действиям в борьбе с изменением климата. Речь идет о признании роли лесных проектов и атомной энергии как реальных инструментов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Как пишет РИА Новости, дипломат призывает мировое сообщество к согласованным действиям для решения климатических проблем.

Вершинин сказал о том, что Россия большая страна и изменения климата в ней — это большой вызов.

"Наша зелёная повестка охватывает весь спектр природоохранных направлений: от обеспечения экологической безопасности в Арктике до борьбы с опустыниванием на юге страны", — сказал Вершинин.

Сегодня, 2 ноября Владимир Путин выступит на саммите с видеообращением.

Речь президента приурочена к принятию совместной декларации стран-участниц форума о защите лесов. Документ должны подписать более ста стран. В этих регионах находится более 85 процентов общей площади лесов планеты.

Международная климатическая конференция началась в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Она проходит в 26-ой раз. Участники обсудят глобальное потепление. Также эксперты хотят понять, как сдержать повышение температуры.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что Грета Тунберг обвинила в притворстве участников саммита в Глазго. Она заявила, что "сильных мира сего" и политиков всерьёз не интересует изменение климата.

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