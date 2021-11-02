Потепление климата выгодно для России - эксперт

Российский климатолог опроверг заявление финских коллег о том, что Россия из-за повышения температур находится на грани инфраструктурной и природной катастрофы. Как подчеркнул в беседе с Pravda. Ru научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля Сергей Семёнов, в некотором смысле таяние льдов стране "на руку".

Как отметил Семёнов, с какой целью финские коллеги "стращают" изменением климата Россию неизвестно, однако, они правы только отчасти. Потепление поможет стране наладить новые экономические транзиты.

"Повышение температуры имеет положительное значение для нашей страны. Когда освобождается ото льда в значительной степени акватория Севморпути, то навигация становится легче, она становится продолжительнее, в перспективе даёт возможность нового торгового пути, что выгодно для России", — пояснил эксперт.

Однако есть в этом и существенные экономические минусы. Если прогнозы иностранных коллег верны, то России придётся существенно тратиться на инфраструктуру.

"Фундаменты жилых зданий и технических сооружений, которые при построении рассчитаны были, что они будут в многолетней мерзлоте. Эти фундаменты в некоторых случаях придётся укреплять, а новые фундаменты строить по новым строительным нормам и правилам, чтобы они были более прочные, на более глубоких сваях, что, конечно, будет стоить денег", — резюмировал Семёнов.

Однако говорить о глобальной катастрофе, по мнению климатолога, значит "преувеличивать". Эксперт подчеркнул, что все проблемы "решаемы" и правительство, вероятно, отреагирует на них вовремя.

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