Грета Тунберг обвинила в притворстве участников саммита в Глазго: "Бла-бла-бла"

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что "сильных мира сего" и политиков всерьёз не интересует изменение климата. По её мнению, они лишь притворяются. Тунберг призвала к "климатической справедливости".

"Эта конференция — такая же, как и все остальные, а они ни к чему не привели. Там просто собрались политики и люди, в чьих руках находится власть, которые притворяются, что со всей серьёзностью относятся и к будущему", — цитирует выступление Тунберг на саммите в Глазго НТВ.

По словам активистки, политики всех стран не могут справиться с надвигающейся климатической катастрофой. Тунберг подчеркнула, что из года в год люди слышат от власти лишь "бла-бла-бла", но не видят действий. Впрочем, как пишут иностранные издания, экоактивистка заявила, что миру нужна "климатическая справедливость" и обронила в речи нецензурное слово.

Ранее Pravda.Ru писала о том, как американский лидер Джо Байден задремал во время выступлений на климатическом саммите. Проснулся президент США, только когда к нему подошли с вопросом.

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