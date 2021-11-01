Видео с едва уснувшим Байденом стало популярным в Сети

Журналист The Washington Post Зак Браун опубликовал в Сети видео, на котором президентом США Джо Байден борется со сном на климатическом саммите в Глазго. Ролик стал популярным, набрал 10 тысяч лайков и множество комментариев.

"Байден, кажется, уснул во время вступительной речи на COP26", — подписал видеозапись Браун.

На видео американский лидер прикрыл глаза и замер в таком положении, пока к нему не подошёл охранник и не "разбудил" его вопросом.

Комментаторы по-разному отреагировали на случившееся. Многие выразили сомнение в способности Байдена руководить США.

Один из пользователей задался вопросом: "Годится ли он для этой работы?" И ответил, что хотел бы видеть на месте Байдена кого-то другого.

Другой юзер написал, что в такие моменты он говорит своим детям, что просто отдыхает.

Часть пользователей бросилась защищать Байдена, напоминая о том, что ему уже под 80 лет, а президентство — "самая ответственная работа в мире". Они отметили, что у американского лидера плотный график, и "прикрыть на секунду глаза вполне позволительно".

Великобритания и Италия организовали в Глазго 26-ую конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Мероприятие продлится с 31 октября по 12 ноября.