EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Советник офиса Зеленского усомнился в военной победе РФ над Украиной
В Совфеде оценили слова главы "Нафтогаза" о возможной войне с Россией из-за газа
Зеленский рассказал, о чём поговорил с Меркель на климатическом форуме в Глазго
Максим Галкин показал свою неприглядную сторону
Психолог: в России феминизм никогда не будет таким, как в США
Глава Роспотребнадзора намекнула на продление нерабочих дней?
Военный эксперт раскрыл истинные цели США при создании COVID-19
Эдгард Запашный назвал локдаун клоунадой
Депутат, которого хотят исключить из ЕР, отказался покидать Госдуму

Видео с едва уснувшим Байденом стало популярным в Сети

Мир

Журналист The Washington Post Зак Браун опубликовал в Сети видео, на котором президентом США Джо Байден борется со сном на климатическом саммите в Глазго. Ролик стал популярным, набрал 10 тысяч лайков и множество комментариев.

"Байден, кажется, уснул во время вступительной речи на COP26", — подписал видеозапись Браун.

На видео американский лидер прикрыл глаза и замер в таком положении, пока к нему не подошёл охранник и не "разбудил" его вопросом.

Комментаторы по-разному отреагировали на случившееся. Многие выразили сомнение в способности Байдена руководить США.

Один из пользователей задался вопросом: "Годится ли он для этой работы?" И ответил, что хотел бы видеть на месте Байдена кого-то другого.

Другой юзер написал, что в такие моменты он говорит своим детям, что просто отдыхает.

Часть пользователей бросилась защищать Байдена, напоминая о том, что ему уже под 80 лет, а президентство — "самая ответственная работа в мире". Они отметили, что у американского лидера плотный график, и "прикрыть на секунду глаза вполне позволительно".

Великобритания и Италия организовали в Глазго 26-ую конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Мероприятие продлится с 31 октября по 12 ноября.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
На Украине опровергли сообщения о наращивании российских войск рядом с границей
СМИ: Турция может начать военную операцию на севере Сирии
Михаил Саакашвили уже потерял 20 кг в тюрьме
В Севастополе рассказали о результатах введения блокпостов для проверки QR-кодов
Советник офиса Зеленского усомнился в военной победе РФ над Украиной
Бизнес новый – способы те же: Level Group выживает собственников из их помещений
В Совфеде оценили слова главы "Нафтогаза" о возможной войне с Россией из-за газа
Зеленский рассказал, о чём поговорил с Меркель на климатическом форуме в Глазго
Максим Галкин показал свою неприглядную сторону
Стереотипный образ Кириллова оказался намного шире
Популярное
Мир. Новости мира
Литва готовит территориальные претензии на Калининградскую область

В течение многих лет Литва распространяла исторические мифы о том, что Россия незаконно оккупирует Калининградскую область. Зачем?

Литва готовит территориальные претензии на Калининградскую область
Пушков порекомендовал НАТО "расстаться со сладкими снами" про Россию
Политика. Новости и аналитика
Пушков порекомендовал НАТО "расстаться со сладкими снами" про Россию
Мир. Новости мира
Глава МИД Лавров подвёл итоги саммита G20
Происшествия
В Туве мужчину подозревают в убийстве сестёр девяти и 14 лет
Василий Амирджанов Стереотипный образ Кириллова оказался намного шире Василий Амирджанов Дмитрий Соколов Как СССР выиграл ядерную войну Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Употребление фастфуда ведёт к слабоумию Ирина Шлионская
Гипотезы. Наука
Стивен Хокинг предсказал появление коронавируса
Мир. Новости мира
Талибы* предупредили: если нас не признают, проблемы будут у всех
Гинцбург рассказал, что будет с трижды привитыми "Спутником V"
Здоровье
Гинцбург рассказал, что будет с трижды привитыми "Спутником V"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников