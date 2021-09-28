Грета Тунберг обвинила всех в невыполнении плана по климату

Шведская экоактивистка выступила сегодня, 28 сентября, на молодёжном саммите по климату Youth4Climate в Милане, раскритиковав три десятилетия бездействия правительства и обвинив мировых лидеров в том, что они "утопили" будущие поколения в "пустых словах и обещаниях".

Выступление Греты Тунберг

Выступая за несколько недель до масштабного саммита ООН по климату в Глазго, Тунберг обвинила правительства в том, что они "беззастенчиво поздравляют себя" с невыполнением плана.

Грету, видимо, смутили данные ООН о выбросах углерода. Грета Тунберг считает, что разговоры о чистом нуле к 2050 году — сплошное пустословие.

18-летняя Грета получила море аплодисментов, заявив:

"Нет никакой планеты Б, нет планеты бла-бла-бла".

Согласно Парижскому соглашению 2015 года, страны обязались ограничить повышение глобальной температуры, но через шесть лет после подписания соглашения страны до сих пор не договорились, как оно будет работать на практике. Среди давно назревших вопросов, которые всё ещё не решены:

как будут учитываться сокращения выбросов углерода в каждой стране,

как финансируется борьба с изменением климата.

Страны, уже страдающие от сильных наводнений, засух и штормов, вызванных повышением уровня моря, призвали развитые страны выполнить обещание — предоставлять 100 миллиардов долларов каждый год на борьбу с изменением климата.

Исторический феномен Греты Тунберг

Если посмотреть на Грету Тунберг, то кажется, что она мало изменилась — по-прежнему похожа на эльфа и всё так же серьёзна. В ней по-прежнему кроется это любопытное сочетание пессимизма (мы обречены, если не будем действовать) и оптимизма (если мы сделаем это, мы сможем предотвратить катастрофу). Но всё же это не совсем та Тунберг, которую мы запомнили в 2018 году. Несмотря на то, что климатический кризис усугубляется, Грета вроде научилась быть счастливой, а ещё… она повзрослела.

Тунберг сейчас живёт в своей квартире, гуляет с друзьями и развлекается, постепенно превращаясь в молодую женщину.

"К счастью, я живу в Швеции, и это очень хорошо, потому что здесь люди не интересуются "знаменитостями". Меня в основном останавливают на улицах туристы и иностранцы", — заявила Грета изданию The Irish Times.

Три года назад никому не известная 15-летняя девочка была в ужасе от того, что мы разрушаем планету, и в ярости, что взрослые позволили этому случиться. Её гнев был направлен на власть имущих. Она решила действовать в одностороннем порядке и опубликовала свой план в Twitter:

"Мы, дети, чаще всего не делаем то, что вы нам говорите. Мы делаем то же, что и вы. А поскольку вам, взрослым, наплевать на моё будущее, мне тоже. Меня зовут Грета, я учусь в девятом классе. И я забочусь об экологии".

В 2018 году Тунберг начала забастовку, выйдя возле шведского парламента с плакатом "Skolstrejk för klimatet" ("Школьная забастовка за климат"). В сентябре 2019 года четыре миллиона человек присоединились к школьной забастовке в 161 стране. Это была крупнейшая демонстрация в истории с требованием принять меры по изменению климата.

Тунберг мгновенно стала звездой. Она дважды номинировалась на Нобелевскую премию мира, выступала в ООН и получила благодарность от Папы Римского. Политики-либералы подлизываются к ней, чтобы показать своему народу, что они серьёзно относятся к климатическому кризису, правые популисты издеваются над ней. В ноябрьской конференции по климату примут участие представители более 200 стран, но многие люди хотят слышать только аутичного подростка с косичками.

"Я не думала, что молодых людей заботит климат, потому что все те, кого я знала, говорили: "О, да, климат важен, но я не хочу ничего с этим делать". Но оказалось, что многие молодые люди действительно переживают и стараются что-то делать. Я рада, что оказалась не права", — заявила Грета.

В 2019 году, когда Тунберг стала человеком года по версии журнала Time, Дональд Трамп написал в Twitter:

"Это так нелепо. Грета должна поработать над управлением гневом, а затем пойти на старый добрый фильм с другом! Остынь, Грета, остынь!"

Одиннадцать месяцев спустя, когда Трамп проиграл выборы Байдену и потребовал пересчёта голосов, Тунберг хладнокровно написала в Twitter:

"Это смешно. Дональд должен поработать над управлением гневом, а затем пойти на старый добрый фильм с другом! Остынь, Дональд, остынь!"

Многие считают, что Грета глупа, а её выступления — всего лишь продуманный PR-ход её родителей. Эксперты уверяют, что популярность Греты уже не та, поскольку девочка повзрослела, и теперь не удастся кому-то манипулировать её образом разгневанного подростка, который учит взрослых жизни.

Возможно, в этом есть доля правды, но ошибаются они только в одном. Грете удалось создать прецедент, она стала феноменом, который будет оставаться в памяти людей и на страницах истории, даже когда Грете будет за пятьдесят или её совсем не станет. Не в этом ли её безусловный успех?

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