Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков

Владимир Зеленский, нынешний президент Украины, занял первое место в антирейтинге украинских политиков.

Недавно Центр Разумкова провёл опрос среди украинцев. Респондентов спросили о том, за кого бы они не стали голосовать, если бы выборы президента проводились сейчас. Его результаты показали, что лидером президентского антирейтинга впервые после выборов стал Зеленский (31,9%), на втором месте оказался Пётр Порошенко (31,6%).

Всего в опросе приняли участие 1200 совершеннолетних граждан.

Социологические исследования также показали, что проголосовали бы за Зеленского в настоящее время только 18,7% опрашиваемых.

Ранее Pravda.Ru сообщила, что рейтинг популярности президента Украины Владимира Зеленского упал почти на 10% всего за один месяц, а его партия "Слуга народа" заняла бы второе место, если бы выборы состоялись сегодня. Опрос провёл Киевский международный институт социологии.

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