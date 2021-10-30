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Украинский политолог назвал новость об офшоре Зеленского "чёрной меткой" Запада

Мир

Политолог Кирилл Молчанов объяснил фигурирование президента Украины Владимира Зеленского в офшорном скандале знаком Запада для лидера.

Украинский политолог назвал новость об офшоре Зеленского "чёрной меткой" Запада

По мнению политолога, политики США и Европы больше не доверяют Зеленскому. По этой причине его имя появилось в досье Пандоры четвёртого октября этого года, подчеркнул специалист. В этом документе Международный консорциум журналистов-расследователей перечислил влиятельных людей, которые владеют офшорными счетами.

"Раз это (об офшорных счетах Зеленского. — Прим. Ред.) уже журналисты сказали, значит, это уже "чёрная метка" от Западного мира", — заявил Молчанов в программе украинского телеканала "Наш".

Ранее Зеленский признал, что у него были офшоры, однако подчеркнул, что он пользовался ими в прошлом. По словам президента, расследователи не продемонстрировали новую информацию, об этом говорили ещё в 2019 году. После этого люди, которые мечтают его очернить, так и не нашли компромат, что радует, заключил лидер.

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ОФШОРЫ ПУТИНА, ЗЕЛЕНСКОГО, АЛИЕВА! Досье Пандоры. Pandora Papers
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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