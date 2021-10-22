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Минус 10% за месяц - рейтинг Зеленского рушится на глазах

Мир » Бывший СССР » Украина

Рейтинг популярности президента Украины Владимира Зеленского упал почти на 10% всего за один месяц, а его партия "Слуга народа" заняла бы второе место, если бы выборы состоялись сегодня.

Минус 10% за месяц - рейтинг Зеленского рушится на глазах

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В сентябре 33,3% украинцев говорили, что отдали бы голоса за действующего президента. Теперь таковых только 24,7%. Но и эти цифры "вселяют оптимизм" — Зеленский по-прежнему популярнее своих политических конкурентов:

  • у экс-президента Петра Порошенко рейтинг 15,6%,
  • у бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко — 12,2%.

Партия Зеленского еще менее популярна, чем ее лидер — она впервые опустилась на второе место в опросах общественного мнения, набрав всего 15,5%.

  • На первом месте Европейская солидарность Порошенко — 15,7%.

Сейчас на Украине избиратели недовольны политикой, проводимой главой государства и его командой, считая, что в их действиях "растут авторитарные тенденции".

Например, Зеленского резко критикуют за арест лидера парламентской оппозиции Украины Виктора Медведчука и смещение Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента. Разумков, напомним, ранее был членом "Слуги народа" и принимал участие в избирательной кампании.

Интересно, что смещение Разумкова с должности, похоже, усилило его поддержку среди населения:

если ранее он никогда не получал ни одного процентного пункта в опросах общественного мнения, то в этот раз его рейтинг вдруг подскочил до 7,1% — теперь он на шестом месте по популярности среди политиков Незалежной.

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Чего добился шут Зеленский за год президентства?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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