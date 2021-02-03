Неожиданно: самые популярные политики на Украине - Кличко и Лукашенко

Украинцы больше верят в белорусского президента Александра Лукашенко, чем в только что вступившего в должность президента США Джо Байдена.

Согласно опросу, проведённому Киевским международным институтом социологии (КМИС),

36 % респондентов доверяют белорусскому лидеру,

26,7 % — американскому,

26,2% -французскому,

14,4% — российскому.

В ходе опроса было опрошено 1 205 украинцев, проживающих по всей стране. Вопроса было два:

доверяют ли они Лукашенко, Байдену, президенту Франции Эммануэлю Макрону и президенту России Владимиру Путину (почему именно и только этим четверым — в отчёте об исследовании общественного мнения не указано — прим. ред). кому из украинских политиков они симпатизируют.

Ответы на второй вопрос показали, что Виталий Кличко, бывший боксер, ставший мэром Киева, пользуется наибольшим доверием — 37,5%.

Вслед за Кличко идут

Владимир Зеленский — 35,5 %,

экс-премьер Владимир Гройсман — 30,9%,

оппозиционный политик Юрий Бойко — 28,9 %,

Экс-президент Петр Порошенко стал лидером антирейтинга — ему не доверяют 74,4% респондентов.