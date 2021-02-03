Украинцы больше верят в белорусского президента Александра Лукашенко, чем в только что вступившего в должность президента США Джо Байдена.
Согласно опросу, проведённому Киевским международным институтом социологии (КМИС),
В ходе опроса было опрошено 1 205 украинцев, проживающих по всей стране. Вопроса было два:
Ответы на второй вопрос показали, что Виталий Кличко, бывший боксер, ставший мэром Киева, пользуется наибольшим доверием — 37,5%.
Вслед за Кличко идут
Экс-президент Петр Порошенко стал лидером антирейтинга — ему не доверяют 74,4% респондентов.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.