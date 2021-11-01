Афганские ополченцы заявили о скорых боях против талибов* и призвали РФ помочь

В Афганистане бойцы Фронта национального сопротивления сообщили, что планируют новые военные действия против террористов радикальной организации "Талибан"*, которая захватила власть в республике.

Как рассказал представитель ФНС и экс-руководитель Панджшера Кабир Васик, радикалы экстремистского движения установили господство над правительственными заведениями и путями провинции, но в горах ещё есть военные, готовые противостоять боевикам. Также Васик подчеркнул, что члены ополчения ждут от нашей страны помощи. Россия обладает влиянием в Афганистане и способна поддержать народ в схватках с талибами*, заявил представитель сопротивления.

"Нет никаких сомнений в том, что террористическая группировка "Талибан" представляет угрозу для всех стран, особенно для государств Центральной Азии", — отметил Васик, слова которого приводит ТАСС.

Вместе с этим он сказал, что российские власти уже помогают сопротивлению, поскольку официально не признают правительство "Талибана". По словам Васика, ополченцы разрабатывают планы боевых действий и партизанской войны.

Ранее представитель талибов* Забихулла Муджахид обратился к Вашингтону и заявил, что непризнание власти террористов в республике может стать проблемой для всего мира.

* запрещённая в РФ террористическая организация

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