С тех пор, как США окончательно покинули авиабазу Баграм и международный аэропорт в Кабуле, экономическая ситуация в Исламском эмирате Афганистан — как сейчас называют страну талибы* - катится в пропасть.
Талибы* неоднократно требовали, чтобы центральный банк США и его союзники в Западной Европе "освободили резервные активы, которые по закону принадлежат Афганистану", но были "незаконно заморожены" Казначейством США, которое ввело финансовые санкции против Талибана*.
Несмотря на это сейчас Афганистан — это пораженная засухой, раздираемая войной пустошь, где люди сталкиваются с реальной перспективой массового голода.
Шах Мехраби, член правления афганского Центрального банка, сказал, что Афганистану нужно $150 млн каждый месяц, чтобы "предотвратить надвигающийся кризис", поддерживая стабильность местной валюты и цен.
"Если резервы останутся замороженными, афганские импортеры не смогут оплачивать свои поставки, банки начнут рушиться, продовольствия станет не хватать, продуктовые магазины опустеют, — сказал Мехраби. — Ситуация отчаянная".
Устав от бесплотный попыток достучаться до американцев и получить доступ к деньгам теперь уже своей страны, талибы* угрожают европейцам очень простым фактом:
"Политические последствия могут быть огромными и сделать реальностью "кошмар Брюсселя": вызвать очередное возрождение антимигрантских антиглобалистских правых сил, которые на этот раз могут добиться успеха в свержении глобалистского мирового порядка", — предупреждают талибы* еврочиновников.
* запрещённая в РФ организация
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