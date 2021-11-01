Талибы*, устав просить Запад вернуть деньги Афганистана, перешли на язык угроз

С тех пор, как США окончательно покинули авиабазу Баграм и международный аэропорт в Кабуле, экономическая ситуация в Исламском эмирате Афганистан — как сейчас называют страну талибы* - катится в пропасть.

Талибы* неоднократно требовали, чтобы центральный банк США и его союзники в Западной Европе "освободили резервные активы, которые по закону принадлежат Афганистану", но были "незаконно заморожены" Казначейством США, которое ввело финансовые санкции против Талибана*.

По данным Всемирного банка, у афганцев есть примерно $10 млрд валютных резервов за пределами страны, в основном в США и Европе.

Несмотря на это сейчас Афганистан — это пораженная засухой, раздираемая войной пустошь, где люди сталкиваются с реальной перспективой массового голода.

Шах Мехраби, член правления афганского Центрального банка, сказал, что Афганистану нужно $150 млн каждый месяц, чтобы "предотвратить надвигающийся кризис", поддерживая стабильность местной валюты и цен.

Головной офис Исламского банка Афганистана в Кабуле

"Если резервы останутся замороженными, афганские импортеры не смогут оплачивать свои поставки, банки начнут рушиться, продовольствия станет не хватать, продуктовые магазины опустеют, — сказал Мехраби. — Ситуация отчаянная".

Устав от бесплотный попыток достучаться до американцев и получить доступ к деньгам теперь уже своей страны, талибы* угрожают европейцам очень простым фактом:

если Запад продолжит "удерживать" деньги, принадлежащие афганскому народу, это вызовет неизбежный — и быстрый — гуманитарный кризис, спасаясь от которого афганцы начнут бежать в Европу -"по дорогам, на лодках и любыми другими способами", спровоцировав очередной миграционный кризис.

"Политические последствия могут быть огромными и сделать реальностью "кошмар Брюсселя": вызвать очередное возрождение антимигрантских антиглобалистских правых сил, которые на этот раз могут добиться успеха в свержении глобалистского мирового порядка", — предупреждают талибы* еврочиновников.

* запрещённая в РФ организация