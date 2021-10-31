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Отравившихся в Хургаде выписали из больницы, но выявили новые случаи

Мир

Российских туристов, которые пострадали от отравления в египетском отеле AMC Royal, выписали из больницы. Однако в отеле до сих пор продолжают выявлять новые случаи отравления.

Отравившихся в Хургаде выписали из больницы, но выявили новые случаи

Глава туристических гидов Хургады Башар Абу Талеб рассказал ТАСС, что отравившимся оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас их выписали и предоставили им места для завершения отдыха в других отелях.

Абу Талеб также сообщил, что в отеле Хургады были выявлены еще несколько случаев отравления, но уже без симптомов.

"Закрытие отеля является строгой юридической мерой за несоблюдение санитарных норм в отношении продуктов питания и напитков, а также распространения нового коронавируса", — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что отель в Хургаде, в котором отравились 40 россиян, закрыли на неопределенный срок. В нем проводятся проверки соблюдения правил гигиены и работы кухни. Новых постояльцев отель не принимает.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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