Отравившихся в Хургаде выписали из больницы, но выявили новые случаи

Российских туристов, которые пострадали от отравления в египетском отеле AMC Royal, выписали из больницы. Однако в отеле до сих пор продолжают выявлять новые случаи отравления.

Глава туристических гидов Хургады Башар Абу Талеб рассказал ТАСС, что отравившимся оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас их выписали и предоставили им места для завершения отдыха в других отелях.

Абу Талеб также сообщил, что в отеле Хургады были выявлены еще несколько случаев отравления, но уже без симптомов.

"Закрытие отеля является строгой юридической мерой за несоблюдение санитарных норм в отношении продуктов питания и напитков, а также распространения нового коронавируса", — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что отель в Хургаде, в котором отравились 40 россиян, закрыли на неопределенный срок. В нем проводятся проверки соблюдения правил гигиены и работы кухни. Новых постояльцев отель не принимает.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.