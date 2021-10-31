Отель в Хургаде закрыли после массового отравления россиян

Египетский отель AMC Royal закрыли на неопределенный срок после массового отравления в нем российских туристов. Министерство туризма Египта приняло такое решение, а точных срок по возобновлению приема новых туристов в отель ведомство не называет.

Помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы рассказал РИА Новости, что в Египте соблюдаются все необходимые меры безопасного пребывания туристов в отелях.

"Но случаются и человеческие ошибки, это произошло и в Хургаде", — сказал чиновник, добавив, что отель закрыт "до тех пор, пока он не будет удовлетворять всем критериям", — сообщил он.

Аль-Асы подчеркнул, что новых туристов отелю запрещено принимать, в нем завершают свой отдых постояльцы, которые заселились еще до случившегося. Специальная комиссия минтуризма и минздрава проверяет в отеле работу кухни, гигиену и поведение персонала.

Ранее стало известно, что 40 российских туристов отравились в отеле в Хургаде и были госпитализированы.

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