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Посольство РФ в Египте отреагировало на отравление россиян

Мир

Продолжает увеличиваться число туристов, отравившихся в отеле в Хургаде. Посольство в Каире проинформировало, что госпитализировали уже 40 россиян. 

Посольство РФ в Египте отреагировало на отравление россиян

Первыми забили тревогу родственники пострадавших. Они проинформировали, что признаки отравления появились почти у 30 человек. Сейчас число отравивших туристов выросло.

"Общее число российских туристов, госпитализированных после отравления в отеле Хургады, составляет 40" — передаёт РИА Новости слова пресс-секретаря посольства в Каире.

Российских туристов медики планируют выписать в воскресенье.

Ранее родственники отдыхающих сообщили об отравлении и госпитализации их близких в Хургаде. Многим стало плохо ночью, утром в субботу их начали госпитализировать. У пациентов отмечается высокая температура, врачи турецкой больницы ставят пострадавшим капельницы.

Власти страны планируют завести уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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