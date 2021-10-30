В "Газпроме" объяснили приостановку поставки газа в Германию

В "Газпроме" прокоментировали остановку прокачки по газопроводу "Ямал — Европа". Представители компании объясняют, что колебания спроса на топрливо в Европе зависят исключительно от нужд потребителей.

"Заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме. Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей", — цитирует сотрудников "Газпрома" РИА Новости.

Ранее появилось сообщение, что работа газопровода "Ямал-Европа" была остановлена. По данным оператора, сейчас работа газопровода перешла в реверсный режим — с запада на восток.





Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.