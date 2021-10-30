Цена российского газа для Молдавии может вырасти до $600 за кубометр

По новому контракту, заключенному между Молдавией и компанией "Газпром", цена газа за кубометр может вырасти до $500-600.

"Если раньше льготы применялись ко всем объемам газа, то, согласно новым условиям, в первом и четвертом квартале года республика будет покупать 70% объемов с привязкой к ценам на нефть, а остальное - по рыночной стоимости", - сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

По данным источника, ситуация на рынке может привести к увеличению цены до $500-600 за кубометр.

Отмечается, что новый контракт предусматривает выплату долга в $700 млн по старому договору.

Ранее "Газпром" и Молдавия заключили договор о поставке газа на пять лет, одобрив предложенную молдавской стороной формулу цены.

До этого вице-премьер Молдавии Андрей Спыну прокомментировал ход переговоров с "Газпромом" о заключении нового договора на поставки газа. Он сообщил, что молдавская сторона не признаёт долг перед "Газпромом" в 700 миллионов долларов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.