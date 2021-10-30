Поставка российского газа в Германию была остановлена

Работа газопровода "Ямал-Европа" 30 октября была остановлена.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade, примерно в 10:00 по мск прокачка газа полностью прекратилась.

Отмечается, что днем ранее прокачка достигала почти 1 млн кубометров в час, а к концу дня была на уровне чуть выше 450 тыс. кубометров.

По данным оператора, сейчас работа газопровода перешла в реверсный режим — с запада на восток.

По состоянию с 10:00 до 11:00 мск прокачка достигла показателей около 80 тыс. кубометров в час, а к 12:00 мск выросла до 168 тыс. кубометров в час.

Ранее "Газпром" и Молдавия заключили договор о поставке газа на пять лет, одобрив предложенную молдавской стороной формулу цены. При этом молдавская сторона не признаёт долг перед "Газпромом" в 709 миллионов долларов, с выплатой которого увязывается подписание нового долгосрочного контракта.

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