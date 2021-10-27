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Энергетик рассказал, где Польша возьмет газ для поставок в Молдавию

Экономика

Молдавия, оказавшись на грани энергетического коллапса из-за разногласий со своим единственным поставщиком газа — российским Газпромом, объявила тендер и нашла того, кто готов поставить ей миллион кубометров голубого топлива. Это Польша.

Энергетик рассказал, где Польша возьмет газ для поставок в Молдавию

Правда, не одна, а на паях с американо-украинской компанией Energy Resources of Ukraine.

Согласно условиям заключенного контракта поставки начались с 26 октября. Поскольку ни у Варшавы, ни у Киева своего газа "на продажу" нет, главная интрига этого соглашения: где они газ для Кишинёва будут брать? И неужели покупать топливо по спекулятивным ценам (по-другому с реверсивными поставками не бывает) выгоднее, чем напрямую у производителя?

Об этом Pravda. Ru поговорила с Сергеем Кондратьевым, экспертом Института энергетики и финансов.

— Здесь стоит обратить внимание на несколько аспектов.

Во-первых, объем поставки — один миллион кубометров, это фактически меньше, чем дневное потребление Молдавией в октябре. То есть, поставка, очевидно, тестовая. И как-то серьёзно на ситуацию с газоснабжением не повлияет.

Второй момент - у Польши есть ресурсы газа. Польша является достаточно крупным в Восточной Европе газодобытчиком. И плюс поставки по импорту: Варшава получает газ

  • из России,
  • в рамках сделок по покупке СПГ на свой терминал в Свиноуйсьце,
  • от других стран ЕС, например из той же Германии.

Мне кажется, ключевой момент здесь в том, что, на самом деле, действительно это будут достаточно дорогие поставки, привязанные к спотовому рынку. То есть, стоимость газа будет превышать или находиться около цен, которые мы видим сейчас на основных европейских хабах — примерно в районе тысячи долларов за тысячу кубометров.

Очевидно также и то, что это будут поставки существенно дороже условий, которые предлагал Молдавии "Газпром", когда речь шла о базовой цене в $790 за тысячу кубометров с возможностью предоставления 25%-й скидки при условии погашения долга.

— Зачем Молдове такие заморочки?

— Мне кажется, что, власти Молдавии рассматривают этот контракт, как увеличение своей переговорной силы в контактах с "Газпромом". Дескать, мы готовы к определенным потерям при переходе к поставкам из других источников, но на диверсификацию пойдём, если вы не более привлекательные условия.

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Где Санду достанет газ. Сможет ли Молдавия обойтись без «Газпрома» и насколько хватит польского газа
Автор: Ольга Лебедева
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