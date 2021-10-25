Жена Болдуина наконец прокомментировала убийство на съемках

Супруга голливудского актера Алека Болдуина впервые прокомментировала произошедшее с ее мужем на съемках. Она наконец нарушила молчание и написала пост в своем Instagram об убийстве.

"Мое сердце с Галиной, с ее мужем, сыном, их семьей и любимыми. И с моим Алеком. Нет таких слов, которыми можно описать шок и боль в сердце от такой трагической случайности. Сердце разбито", — поделилась своими эмоциями Хилария.

Напомним, что на съёмках фильма-вестерна Rust ("Ржавчина") Алек Болдуин случайно из винтовки убил оператора и ранил ещё одного члена команды. Позже Алек Болдуин признался, что находится в шоке после случившегося. По словам артиста, он сотрудничает с полицией, которая расследует гибель оператора. Болдуин сообщил, что находится в контакте с семьей Хатчинс и готов оказать её родственникам поддержку.

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