EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лавров оценил слова главы Минобороны Германии о ядерном сдерживании РФ
От России на Оскар выдвинут фильм ученицы Сокурова "Разжимая кулаки"
Лавров назвал генсека НАТО своим другом
В России заявили о готовности к встрече с новым штаммом коронавируса
В Набережных Челнах спасатели достали из-под завалов мужчину и девушку
Минобороны РФ вручило ноту протеста военному атташе Германии в Москве
Родственники задержанных в Турции российских туристов назвали ситуацию абсурдом
Выяснились подробности исчезновения Светланы Светличной
В России требуют запретить ролики YouTube, ставящие под сомнение итоги выборов

Жена Болдуина наконец прокомментировала убийство на съемках

Мир

Супруга голливудского актера Алека Болдуина впервые прокомментировала произошедшее с ее мужем на съемках. Она наконец нарушила молчание и написала пост в своем Instagram об убийстве.

Жена Болдуина наконец прокомментировала убийство на съемках

"Мое сердце с Галиной, с ее мужем, сыном, их семьей и любимыми. И с моим Алеком. Нет таких слов, которыми можно описать шок и боль в сердце от такой трагической случайности. Сердце разбито", — поделилась своими эмоциями Хилария. 

Напомним, что на съёмках фильма-вестерна Rust ("Ржавчина") Алек Болдуин случайно из винтовки убил оператора и ранил ещё одного члена команды. Позже Алек Болдуин признался, что находится в шоке после случившегося. По словам артиста, он сотрудничает с полицией, которая расследует гибель оператора. Болдуин сообщил, что находится в контакте с семьей Хатчинс и готов оказать её родственникам поддержку. 

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Чем России полезен Голливуд?
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Жена Болдуина наконец прокомментировала убийство на съемках
Заммэра Владимир Ефимов рассказал об обустройстве бесплатных парковок в Москве
Познер поддержал Путина в вопросах вакцинации против COVID-19
Проект "Пандора": кто на самом деле стоит за феноменом "гаванского синдрома"
Польша готова отстаивать свой суверенитет до последнего
Лавров оценил слова главы Минобороны Германии о ядерном сдерживании РФ
От России на Оскар выдвинут фильм ученицы Сокурова "Разжимая кулаки"
Лавров назвал генсека НАТО своим другом
Потворствуя безответственному бизнесу, государство получит "русский бунт"
В России заявили о готовности к встрече с новым штаммом коронавируса
Популярное
Здоровье
Учёные Кембриджа: Вакцины против COVID-19 не снижают уровень инфицирования

Вакцины в настоящее время являются основной стратегией борьбы с COVID-19 во всём мире. Как оказалось, от заражения "ковидом" они точно не защищают.

Учёные Кембриджа: Вакцины против COVID-19 не снижают уровень инфицирования
Невестка Светличной рассказала об исчезновении актрисы
Шоу-бизнес
Невестка Светличной рассказала об исчезновении актрисы
Экономика и бизнес
Нафтогаз выставил условие, при котором он "согласится" на доптранзит
Мир. Новости мира
Читатели Breitbart оценили слова Путина о смене пола у детей
Александр Артамонов Проект "Пандора": кто на самом деле стоит за феноменом "гаванского синдрома" Александр Артамонов Ирина Шлионская Всё познаётся в сравнении? Зачем пробовать смерть на вкус Ирина Шлионская Усам Оздемиров Конференция ООН по климату: путь в Глазго лежит через Сахалин Усам Оздемиров
Новости Молдовы
Молдаване заплатят за выбор русофобского правительства
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, чем кормит своих детей
Актёр Николаев объяснил, куда "исчезла" Светличная
Российский шоу-бизнес
Актёр Николаев объяснил, куда "исчезла" Светличная
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников