Алексей Навальный стал лауреатом премии Сахарова

Оппозиционный политик Алексей Навальный стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова за 2021 год, которую присудил Европарламент.

В "короткий список" премии Сахарова попали афганские женщины и правозащитница из Боливии. Церемония вручения премии состоится 15 декабря на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

С 1988 года Европарламент каждый год присуждает премию Сахарова выдающимся людям и организациям, которые защищают права человека и фундаментальные европейские ценности. В прошлом году премия была вручена белорусским женщинам.

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