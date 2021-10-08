В Великобритании испугались дефицита туалетной бумаги и обвинили Россию

В Великобритании обвинили Россию в вероятной нехватке туалетной бумаги. По мнению местных журналистов, власти нашей страны не расширяют поставки газа, из-за чего поднимаются цены и сокращается количество товаров.

Гендиректор Конфедерации бумажной промышленности Эндрю Ларджа заявил, что руководство компаний переживает из-за увеличения расходов на производство бумаги. Причиной такой ситуации, по мнению представителя организации, послужила ситуация с высокими ценами на газ и электроэнергию. Российские власти же не действуют из-за проекта "Северный поток-2", убеждены журналисты.

В Daily Mail написали, что не только бумажная промышленность, но и другой бизнес способен увеличить стоимость продукции и услуг на фоне ситуации с энергетическим кризисом Европы. Кроме того, ресурсную обстановку испортила коронавирусная пандемия и выход Великобритании из ЕС.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что во время своей государственной деятельности сдерживал российско-немецкий проект "СП-2", в то время как нынешний лидер страны "разрешил" строительство газопровода.

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