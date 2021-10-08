"Я же остановил Россию!": Трамп раскритиковал Байдена из-за "Северного потока-2"

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что в свое время ему удалось остановить "Северный поток-2". В эфире телеканала Fox News он раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена, который, по его мнению, "разрешил" строительство газопровода.

Ранее власти США решили не вводить санкции против немецкой корпорации, занимающейся эксплуатацией "Северного потока-2". Однако Байден все еще уверен, что возведение газопровода — это плохая идея.

Позже администрации США и Германии почти одновременно заявили, что продолжат поддерживать Украину, которая, скорее всего, потеряет деньги от транзита российского газа после окончания строительства "Северного потока-2".

"Я закрыл трубопровод из России в Европу, а потом пришел Байден. Одна из первых вещей, которые он сделал, — это открыл этот трубопровод", — подчеркнул Трамп.

Добавим, газопровод "Северный поток-2" начинается от побережья РФ и идет через Балтийское море до Германии.

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