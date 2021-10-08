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"Я же остановил Россию!": Трамп раскритиковал Байдена из-за "Северного потока-2"

Политика

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что в свое время ему удалось остановить "Северный поток-2". В эфире телеканала Fox News он раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена, который, по его мнению, "разрешил" строительство газопровода.

"Я же остановил Россию!": Трамп раскритиковал Байдена из-за "Северного потока-2"

Ранее власти США решили не вводить санкции против немецкой корпорации, занимающейся эксплуатацией "Северного потока-2". Однако Байден все еще уверен, что возведение газопровода — это плохая идея.

Позже администрации США и Германии почти одновременно заявили, что продолжат поддерживать Украину, которая, скорее всего, потеряет деньги от транзита российского газа после окончания строительства "Северного потока-2".

"Я закрыл трубопровод из России в Европу, а потом пришел Байден. Одна из первых вещей, которые он сделал, — это открыл этот трубопровод", — подчеркнул Трамп.

Добавим, газопровод "Северный поток-2" начинается от побережья РФ и идет через Балтийское море до Германии.

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"Это экономический нонсенс" — Раскрыта тайна окупаемости Северного потока-2
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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