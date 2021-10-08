В ЕС рассказали, чем рискует Россия

Евросоюз посчитал рискованным для репутации России сохранять цены на голубое топливо. Резкий рост цен на газ в Европе может негативно на имидже страны, заявил посол ЕС Маркус Эдерер.

По словам представителя ЕС, "репутационные" проблемы могут начаться у российской стороны, если не стабилизируются цены на топливо.

"На мой взгляд, может пострадать репутация России как надёжного поставщика, если создастся впечатление, что она не может или в данный момент не хочет отреагировать на растущий спрос", — заявил посол в беседе с РБК.

По мнению Эдерера, высокая стоимость топлива также может ускорить темпы энергозамещения в странах Европы. Он уточнил, что некоторые представители ЕС могут и вовсе расценить стоимость газа, как рычаг давления на ускоренный запуск "Северного потока-2".

По словам дипломата, сложившеюся ситуацию представители ЕС намерены обсудить на заседании Европейского Совета, который пройдёт 21-22 октября.

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