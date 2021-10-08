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Меркель: если кто и виноват в проблемах с газом, то это точно не Россия

Экономика » Сырье » Газ

На текущей неделе канцлер Германии Ангела Меркель приняла участие в саммите ЕС в Брдо-при-Кранью в Словении.

Меркель: если кто и виноват в проблемах с газом, то это точно не Россия

После мероприятия она прокомментировала текущие европейские проблемы, связанные с энергетикой.

Канцлер категорически отклонила тиражируемую в ЕС версию о том, что Россия или трубопровод Северный поток-2 "несут ответственность за рост цен на газ в Европейском союзе".

"Вопрос в том, что есть ли заказы, которые были сделаны, но не выполнены Россией? По информации, которая есть у меня, таковых нет. Это означает, Россия добросовестно исполняет свои обязательства по контрактам, — пояснила Ангела Меркель. — Вот почему мы должны задать вопрос: было ли заказано достаточно газа, или высокая цена на данный момент, возможно, является причиной того, что мы не заказали так много, как нам нужно?” (цитата газеты Financial Times).

К слову, российскую репутацию надёжного партнёра на этой неделе ещё раз подтвердил Владимир Путин, который дал распоряжение Газпрому не прекращать использовать для транзита газа ГТС Украины. Хотя это теперь и невыгодно.

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Автор: Ольга Лебедева
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