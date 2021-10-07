В четверг, 7 октября, помощник гендиректора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симау заявила о скором возобновлении процесса одобрения российской вакцины "Спутник V".
Процесс сертификации препарата ВОЗ приостановила в сентябре. РИА Новости приводит слова Симау:
"Как вы знаете, процесс был приостановлен из-за нехватки ряда юридических процедур. И я рада заявить, что во время дискуссий с правительством России проблема оказалась решена. Как только юридические процедуры завершатся, мы готовы возобновить процесс".
Теперь Российский фонд прямых инвестиций должен предоставить ВОЗ полное досье о вакцине "Спутник V".
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