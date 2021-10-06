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Автор Антон Куликов

Почему ВОЗ не регистрирует "Спутник V" и чем это грозит гражданам России

Здоровье

Всемирная организация здравоохранения по-прежнему не даёт прямого ответа на вопрос, когда зарегистрирует российскую вакцину "Спутник V". Какой-либо конкретики в этом вопросе ВОЗ избегает. Хотя министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уверяет, что никаких претензий к вакцине у Всемирной организации здравоохранения нет.

Почему ВОЗ не регистрирует "Спутник V" и чем это грозит гражданам России

Что говорят в России

Напомним, документы на регистрацию были поданы в январе этого года. Делегации ВОЗ посетили производственные площадки в России. После чего стало известно о претензиях ВОЗ.

По словам Михаила Мурашко, "были вопросы по досье": "К продукту претензий не было, были вопросы по досье. На каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертов, они, соответственно, дают заключение".

По его словам, документы, которые были нужны для регистрации, дооформлены. "Там нужно было оформить определённый пакет документов по определённым правилам, он сейчас дооформлен и вносится. Те разногласия, которые возникали, все сняты", — отметил он. Необходимые документы должны быть поданы в течение полутора недель (прокомментировал министр ситуацию 4 октября).

А ранее Михаил Мурашко заявлял, что устранены все барьеры, которые препятствовали регистрации "Спутника V" во Всемирной организации здравоохранения.

В свою очередь, в Центре имени Гамалеи рассчитывают, что вакцина "Спутник V" будет зарегистрирована до конца ноября.

При этом российские политики и чиновники не скрывают, что считают проблемы с регистрацией вакцины ещё и проявлением конкуренции со стороны западных фармацевтических компаний. Это не стоит сбрасывать со счетов. Но в то же время отметим, что ВОЗ зарегистрировала уже две китайские вакцины от коронавируса.

Что говорят в ВОЗ

В ВОЗ прокомментировали заявления российских чиновников. И из этого комментария следует, что никакой определённости по срокам регистрации российской вакцины по-прежнему нет.

"Как и в случае других кандидатных вакцин, ВОЗ продолжает оценивать вакцину "Спутник V" на разных производственных площадках и опубликует решение о её статусе в списке вакцин, разрешённых для экстренного использования, когда будут получены все данные и проверка будет завершена", — говорится в заявлении на этот счёт.

Собственно, зачем нужна эта регистрация, коль скоро "Спутник V" признают более чем семь десятков государств?

Во-первых, это позволило бы включить российскую вакцину в программу Всемирной организации здравоохранения COVAX, в рамках которой вакцины от COVID-19 поставляются в десятки стран мира.

Во-вторых, власти некоторых государств, США например, ссылаются на ВОЗ относительно признания вакцин. Есть такая в списке — признаём, нет — не признаём. И, соответственно, не пускаем людей, привитых такими вакцинами. В Вашингтоне говорят, что определятся до ноября, разрешать ли въезд привитым "Спутником V".

И в других странах, в том числе и популярных у российских туристов (в тех же Франции и Испании), тоже не спешат с разрешениями на въезд привитых российской вакциной. То есть де-факто действует "ковидный" занавес". А вот сколько это продлится — пока вопрос открытый.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Спутник V — это панацея от «ковида»?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Елена Андреева
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