Forbes: Европа находится на грани энергетической катастрофы

Журналист Дэвид Блэкмон опубликовал в издании Forbes статью, в которой объяснил, почему политика перехода на экологически чистые источники энергии может привести Европу к энергетической катастрофе уже этой зимой.

Автор пишет, что из-за рекордного скачка цен на газ многие тепловые электростанции могут перейти на нефть или уголь, что повысит стоимость этих видов топлива. Однако Евросоюз пошёл по пути "зелёной" энергии и закрыл большинство угольных и газовых электростанций. Летом 2021 года в Европе был слабый ветер, и ветровые электростанции оказались неэффективны, что вынудило страны ЕС вернуться к сгораемому топливу.

По словам Блэкмона, цены на газ подскочили из-за внезапно выросшего спроса. Россия "подлила масла в огонь", ограничив экспорт "голубого топлива", что лишь увеличило его стоимость. Внимание Евросоюза привлёк уголь, однако только у РФ есть достаточные запасы этого вида топлива для продажи его в ЕС.

Аналитик консультационной группы Wood Mackenzie Наташа Тюрина отметила, что если все коммунальные предприятия ЕС перейдут на уголь, то возникнет большой спрос, который за короткий срок не сможет удовлетворить Россия. Поставки из США не спасут европейцев, потому что в Штатах аналогичная ситуация.

Политика отказа от горючего топлива и переход на возобновляемые источники энергии привели Европу к энергетическому кризису, который постепенно становится глобальным, подчеркнул автор статьи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.