Газовый кризис в Европе: как это может ударить по России

Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды. Цены на акции "Газпрома" тоже бьют рекорды, что совсем неудивительно. Но нынешняя ситуация может иметь негативные последствия и для "Газпрома", и для России в целом.

Напомним, многие европейские политики и журналисты подчёркивают, что нынешние проблемы Европы с ценами на газ связаны с позицией России. Якобы наша страна таким образом пытается повлиять на процесс запуска в эксплуатацию "Северного потока — 2".

При этом доводы российских официальных лиц и того же "Газпрома" о том, что нельзя просто по желанию взять и поставить в Европу столько газа и так быстро, как того хочется европейцам, часто попросту игнорируются. Хотя на официальном уровне признаётся, что все свои контрактные обязательства "Газпром" выполняет.

И ничего не нарушает, когда не арендует дополнительные мощности по транспортировке газа через Польшу и Украину. Дело это сугубо добровольное. Хотя в нынешней ситуации складывается впечатление, что не такое оно уж и добровольное…

Однако есть ещё один аспект проблемы. На днях аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов отметил, что "магия "Газпрома" может развеяться.

"Эта магия может развеяться, если в нынешний кризис на помощь Европе придёт не "Газпром". А, например, Норвегия или поставщики сжиженного газа, способные при изменении ценовой конъюнктуры быстро перенаправить грузы к берегам Европы", — заявил Сергей Капитонов.

По его словам, в Европе могут начать активнее инвестировать в энергетический переход и постепенно отказываться от газа, когда посчитают, во сколько им обошёлся газовый кризис 2021 года. Стабилизация газового рынка в Европе выгодна не только банкротящимся предприятиям, но и "Газпрому", считает аналитик.

Многие эксперты, впрочем, полагают, что как раз с энергетическим переходом и постепенным отказом от газа могут возникнуть проблемы. Вопрос ведь не только в том, чтобы перейти на экологически чистые способы производства электроэнергии. Но и в её цене. Ведь известно, что рост спровоцировала в том числе и безветренная погода, из-за чего некоторое время в сентябре в Европе простаивали ветрогенераторы.

Опять же, что касается поставок природного сжиженного газа — такой вариант возможен только при резком падении цен в Азии. Это возможно, но там тоже зима скоро.

Есть сомнения и относительно возможностей Норвегии поставить столько газа, сколько нужно Европе. Наращивание добычи — дело сложное, на это уйдёт несколько месяцев как минимум. И наращивать нужно так, чтобы не ударить по собственным доходам.

Но, конечно, сценарии, о которых говорит Сергей Капитонов, тоже надо учитывать. Хотя в нынешних условиях это пока что скорее теория.

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