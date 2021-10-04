EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

Газовый кризис в Европе: как это может ударить по России

Экономика

Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды. Цены на акции "Газпрома" тоже бьют рекорды, что совсем неудивительно. Но нынешняя ситуация может иметь негативные последствия и для "Газпрома", и для России в целом.

Газовый кризис в Европе: как это может ударить по России

Напомним, многие европейские политики и журналисты подчёркивают, что нынешние проблемы Европы с ценами на газ связаны с позицией России. Якобы наша страна таким образом пытается повлиять на процесс запуска в эксплуатацию "Северного потока — 2".

При этом доводы российских официальных лиц и того же "Газпрома" о том, что нельзя просто по желанию взять и поставить в Европу столько газа и так быстро, как того хочется европейцам, часто попросту игнорируются. Хотя на официальном уровне признаётся, что все свои контрактные обязательства "Газпром" выполняет.

И ничего не нарушает, когда не арендует дополнительные мощности по транспортировке газа через Польшу и Украину. Дело это сугубо добровольное. Хотя в нынешней ситуации складывается впечатление, что не такое оно уж и добровольное…

Однако есть ещё один аспект проблемы. На днях аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов отметил, что "магия "Газпрома" может развеяться.

"Эта магия может развеяться, если в нынешний кризис на помощь Европе придёт не "Газпром". А, например, Норвегия или поставщики сжиженного газа, способные при изменении ценовой конъюнктуры быстро перенаправить грузы к берегам Европы", — заявил Сергей Капитонов.

По его словам, в Европе могут начать активнее инвестировать в энергетический переход и постепенно отказываться от газа, когда посчитают, во сколько им обошёлся газовый кризис 2021 года. Стабилизация газового рынка в Европе выгодна не только банкротящимся предприятиям, но и "Газпрому", считает аналитик.

Многие эксперты, впрочем, полагают, что как раз с энергетическим переходом и постепенным отказом от газа могут возникнуть проблемы. Вопрос ведь не только в том, чтобы перейти на экологически чистые способы производства электроэнергии. Но и в её цене. Ведь известно, что рост спровоцировала в том числе и безветренная погода, из-за чего некоторое время в сентябре в Европе простаивали ветрогенераторы.

Опять же, что касается поставок природного сжиженного газа — такой вариант возможен только при резком падении цен в Азии. Это возможно, но там тоже зима скоро.

Есть сомнения и относительно возможностей Норвегии поставить столько газа, сколько нужно Европе. Наращивание добычи — дело сложное, на это уйдёт несколько месяцев как минимум. И наращивать нужно так, чтобы не ударить по собственным доходам.

Но, конечно, сценарии, о которых говорит Сергей Капитонов, тоже надо учитывать. Хотя в нынешних условиях это пока что скорее теория.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Фальсификации были»: реальные ИТОГИ ВЫБОРОВ с Борисом Надеждиным
Редактор: Елена Тимошкина
Темы газпром евросоюз
Новости
В узбекском городе рассказали о "правильном" и "неправильном" языках
В кабмине Германии заявили о непричастности к блокировке каналов RT в YouTube
Врач рассказал, может ли предполагаемый убийца трёх студенток симулировать кому
Мосгорсуд продлил арест Ивана Сафронова
Путин установил дату празднования Дня отца в России
Эксперт: в ВСУ не знали точных характеристик ракеты, сбившей Ту-154 20 лет назад
В Госдуме рассказали о перспективах признания "Спутника V" в ВОЗ
Forbes: Европа находится на грани энергетической катастрофы
На Украине назвали единственный выход из газового кризиса
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию об отмене массовых мероприятий
Последние материалы
Путин установил дату празднования Дня отца в России
Эксперт: в ВСУ не знали точных характеристик ракеты, сбившей Ту-154 20 лет назад
В Госдуме рассказали о перспективах признания "Спутника V" в ВОЗ
Forbes: Европа находится на грани энергетической катастрофы
На Украине назвали единственный выход из газового кризиса
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию об отмене массовых мероприятий
Случаи маскировки COVID-19 под другие болезни выявили медики в РФ
Научная "ролевая игра" помогла понять, как неандертальцы охотились на птиц
Академик РАН объяснил выбор лауреатов Нобелевской премии по медицине
Анастасия Макеева показала Романа Малькова в душе
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Со свиным рылом в калашный ряд: Захарова ответила Зеленскому

Официальный представитель российского МИД решила ответить на слова президента Украины о "наглой" внешней политике страны.

Со свиным рылом в калашный ряд: Захарова ответила Зеленскому
Тимошенко назвала "сенсационной" цену газа на Украине и обвинила кабмин во лжи
Политика. Новости и аналитика
Тимошенко назвала "сенсационной" цену газа на Украине и обвинила кабмин во лжи
Российский шоу-бизнес
Жорин оценил шансы Шаляпина "отхватить куш" после смерти супруги
Российский шоу-бизнес
Сын Блёданс побывал на шоу Галкина "Лучше всех!"
Ирина Шлионская Научная "ролевая игра" помогла понять, как неандертальцы охотились на птиц Ирина Шлионская Вячеслав Шпаковский Что нам стоит дом построить: новые технологии только кажутся дорогими Вячеслав Шпаковский Усам Оздемиров "Роскосмос" побеждает в космической гонке с США благодаря кино Усам Оздемиров
Катастрофы
Сын пассажира Ту-154, сбитого 20 лет назад ВСУ, назвал причины трагедии
Российский шоу-бизнес
Гарика Харламова заметили на венчании наследника династии Романовых
"Отцовские правила жизни" раскололи мнения соцсетей
Общество
"Отцовские правила жизни" раскололи мнения соцсетей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников