В Киеве обрадовались закрытию YouTube-каналов RT

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что на три вещи можно смотреть бесконечно: на огонь, на воду и на блокировку кремлёвских каналов.

По его словам, украинский опыт блокировки оппозиционных каналов Медведчука и пропагандистских соцсетей доказывает, что такой способ борьбы с информационными атаками Кремля является единственно правильным, поскольку Москва не может повлиять на него, подчеркнул министр.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что YouTube удалил оба немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор потребовал от владельца видеохостинга — компании Google — разблокировать каналы и пригрозил штрафом в размере 1-3 миллиона рублей. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что действия YouTube нарушают российское законодательство. Он увидел в этом цензуру и воспрепятствование деятельности СМИ.

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