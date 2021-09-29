В Telegram-канале Маргариты Симоньян появились душераздирающие строки, которые очень выразительно передают её скорбь по поводу удаления видеохостингом YouTube без возможности восстановления аккаунтов немецкоязычных проектов медиахолдинга RT.
В МИД России назвали притеснения RT беспрецедентной информационной агрессией, которую уже нарекли словом "Инфобарбаросса".
"Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна — заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации", — гласит сообщение МИД.
В РФ рассматривают возможность принятия в отношении хостинга YouTube и немецких СМИ ответных мер.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя неприятные события, привела строчку из песни Виктора Цоя.
"Они говорят: им нельзя рисковать,
Потому что у них есть дом,
В доме горит свет.
И я не знаю точно, кто из нас прав,
Меня ждёт на улице дождь,
Их ждёт дома обед", — написала Симоньян в своём Telegram-канале.
Подписчики журналистки продолжили тему творчества Цоя.
"И если тебе наскучит твой ласковый свет, тебе найдётся место у нас, дождя хватит на всех";
"Маргарита, что дальше? Перемен, мы ждём перемен?" — писали в Сети.
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