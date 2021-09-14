Самый авторитетный в мире журнал о медицине The Lancet опубликовал статью, авторы которой критикуют массовую ревакцинацию от коронавируса.
Статья написана международной группой учёных, среди которых — сотрудники Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Эксперты считают, что существующие вакцины отличаются достаточной эффективностью, и необязательно проводить массовую ревакцинацию.
Если слишком рано или часто вводить повторные дозы вакцин, то это увеличивает риск возникновения миокардита и синдрома Гийена-Барре. Всё это относится как к мРНК-вакцинам по типу Pfizer и Moderna, так и к препаратам, разработанным на основе аденовируса. К последним относится российский "Спутник V".
В статье утверждается, что первичная вакцинация от коронавируса в значительной мере нивелирует риск заражения COVID-19.
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